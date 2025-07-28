Войска РФ продвинулись в Запорожской области: в ISW показали карты боев

Восточная ось

Курское направление. Украинские войска контратаковали к востоку от Теткино и удерживают позиции в Рыжевке и на юге Нового Пути.

Сумская область. По словам российских "военкоров", войска РФ недавно отошли с позиций в Алексеевке из-за опасений, что украинские войска окружат населенный пункт. Подтверждается, что Силы обороны отбили Кондратовку.

Харьковская область. 27 июля российские войска продолжили наступательные действия на харьковском направлении, однако продвижения не получили. 26 и 27 июля российские войска атаковали в направлении Козачьей Лопани и в районе Западного, Волчанска и Старицы.

Великий Бурлук. 27 июля российские войска атаковали в районе Мелового и Чугуновки, а также в направлении Хатнего.

Купянское направление. Российские "военкоры" утверждают, будто оккупанты продвинулись к северо-востоку от Каменки, к северу от Красного Первого и к северу от Мирного. Они атаковали в районе Купянска, Нововасильевки, Красного Первого и Фиголевки, Радковки, Голубовки, Петропавловки.

Лиманское направление. Пропагандистские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

Северское направление. Российские войска недавно продвинулись на направлении Северска. 26 и 27 июля они атаковали в районе самого населенного пункта, а также возле Григоровки и Верхнокаменского.

Российские войска недавно продвинулись на направлении Северска. 26 и 27 июля они атаковали в районе самого населенного пункта, а также возле Григоровки и Верхнокаменского. Часов Яр . Оккупанты атаковали вблизи самого Часова Яра, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечного, Александро-Шультиного, в направлении Николаевки, Выролюбовки и Червоного.

. Оккупанты атаковали вблизи самого Часова Яра, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечного, Александро-Шультиного, в направлении Николаевки, Выролюбовки и Червоного. Торецкое направление . Геолокационные данные показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Полтавки и к юго-востоку от Русина Яра.

. Геолокационные данные показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Полтавки и к юго-востоку от Русина Яра. Покровское направление . 27 июля российские войска продолжили наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе самого Покровска, в районе Родинского, Белицкого, Новоэкономического, Разина, Владимировки, Шевченко-Первое, Новоторецкого, Красного Лимана и на многих других участках фронта на этом направлении.

. 27 июля российские войска продолжили наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе самого Покровска, в районе Родинского, Белицкого, Новоэкономического, Разина, Владимировки, Шевченко-Первое, Новоторецкого, Красного Лимана и на многих других участках фронта на этом направлении. Новопавловское направление. Россияне недавно продвинулись к северо-западу от Дачного, Днепропетровская область.

Южная ось

Запорожская область. Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области - к Южному Степногорску. В настоящее время они находятся в семи километрах от Приморского и в 11 километрах от Беселянки.

Херсонское направление. 27 июля российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но продвижения не получили.