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РФ збільшила застосування бронетехніки: в ISW розкрили задумку росіян

Понеділок 28 липня 2025 02:23
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РФ збільшила застосування бронетехніки: в ISW розкрили задумку росіян Ілюстративне фото: ЗС РФ більше використовують бронетехніку (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Російські окупаційні війська останнім часом збільшили інтенсивність застосування бронетехніки в тактичних атаках на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни(ISW).

Уточнюється, що до цього росіяни знизили інтенсивність застосування бронетехніки із зими 2024-2025 років. З квітня вони не проводили механізованих наступів розміром з роту або більших сил. Влітку вони здебільшого використовували мотоцикли та баггі.

"Російські війська останнім часом дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій і від початку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром зі взвод у Донецькій і Запорізькій областях", - зазначили аналітики.

У ISW додали, що РФ тимчасово скоротила використання танків і бронетехніки протягом останніх пів року, і, судячи зі спостережень аналітиків, поступово збільшує свою здатність оновлювати бронетехніку радянських часів і поповнювати запаси, не залучаючи її до атак, що призводять до значних втрат.

"Російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки, щоб перевірити слабкі місця в безпілотній обороні України в різних районах фронту, або ж міністерство оборони Росії може бути в змозі відремонтувати пошкоджену передову бронетехніку або поповнити постачання передових російських підрозділів", - припустили аналітики.

Передбачається, що загарбники могли підвищити рівень допустимого ризику втрати бронетехніки, ймовірно, в рамках тестування нової тактики або концепції операцій.

Зміна тактики РФ щодо бронетехніки

У квітні аналітики повідомляли, що окупанти почали більш масово використовувати бронетехніку після періоду обмеженого застосування, змінивши тактику її застосування. Однак Сили оборони продовжили завдавати істотної шкоди загарбникам.

Тоді у звіті стверджувалося, що з кінця осені війська РФ посилюють механізовані атаки за допомогою цивільної техніки, мотоциклів і баггів.

Експерти вважали, що це може відбуватися через страх невиправданих втрат бронетехніки влітку і на початку осені 2024 року.

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