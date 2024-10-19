Війська РФ просунулися в Курській області та на фронтах в Україні: карти ISW

Геолокаційні кадри останніх днів свідчать про те, що російські війська продовжують просуватися на фронті. Зокрема, у Курській області РФ, на Донбасі та в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція

Згідно з геолокаційними кадрами від 18 жовтня, війська РФ (імовірно підрозділи російської 155-ї морської піхоти) просунулися в полях на захід від Малої Локні (на північ від Суджі). Це сталося під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.

Воєнкори Росії стверджують, що війська РФ сформували тактичні півоточення військ ЗСУ в районі Любимівки та Толстого Лугу (обидва на південний схід від Коренево). Також за їх твердженнями, українські війська відходять від Зеленого Шляху (одразу на схід від Любимівки) та Плехово (на південь від Суджі). Крім того, росіяни, як стверджується, можливо захопили Плехово.

Водночас, блогери РФ кажуть, що російські війська просунулися ще й:

на південний схід від Коренево в районі Зеленого Шляху та Дар'їно;

на схід Коренево біля Крем'яного та в Ольгівці;

на північний схід від Суджі в Черкаському Порічному, Михайлівці та Мартинівці;

на північ від Суджі біля Малої Локні;

на схід від Суджі біля Агронома;

на південний схід від Суджі біля Плехово і Фанасіївки.

Проте, як пишуть аналітики ISW, вони не виявили візуального підтвердження цих російських заяв.

За їхніми даними, 18 жовтня бої тривали в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області біля Нового Шляху (на південний захід від Глушкова), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ 17 та 18 числа продовжили атаки в районі Вовчанська та Стариці, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський воєнкор заявив 18 жовтня, що росіяни просунулися в центральній частині Вовчанська, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 та 18 жовтня, показують, що росіяни просунулися до центральної та північної частини Кругляківки (на південь від Куп'янська), а також у лісову зону на захід від Дібрової (на захід від Кремінної).

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися в районі Вишневого (на захід від Сватового), і що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії РФ мають просування в районі Невського та Новосадова (обидва на північний захід від Кремінної). Хоча ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

При цьому, 17 та 18 числа, російські війська продовжили наступальні операції:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Новоосиново, Піщаного;

на захід від Сватового біля Вишневого та Надії;

на південний захід від Сватового в районі Греківки та Дружелюбівки, а також у напрямку Катеринівки та Новомихайлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадового, Невського та Макіївки;

на захід від Кремінної в районі Терного та Торського;

на південний захід від Кремінної біля Серебрянки;

на південь від Кремінної біля Білогорівки;

і біля самої Кремінної.

Операція №3 - Донецька область

Російські військові блогери 17 та 18 жовтня стверджували, що армія РФ просунулась на північ від Верхньокам'янського, проте жодних підтверджених змін лінії фронту у напрямку Сіверська не було.

Також 18 числа росіяни продовжили наступальні дії в районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Воєнкори РФ стверджували 17 та 18 числа, що російські загарбники просунулися на південний схід від Часового Яру та на північний захід від Калинівки, хоча ISW не спостерігав підтвердження цих заяв.

Проте, у ці дні противник провів наступальні операції у районі Часового Яру, Григорівки, Миньківки, Івановського та Ступочек.

Крім того, окупанти 17 та 18 числа продовжили наступальні операції:

на північ від Торецька в районі Диліївки;

біля самого Торецька;

на захід від Торецька в районі Щербинівки та у напрямку Романівки;

на південний захід від Торецька у напрямку Сухої Балки;

на південь від Торецька у районі Нелипівки.

Однак жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Росіяни 18 жовтня продовжили наступальні операції на схід та південний схід від Покровська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

У четвер та п'ятницю, як пишуть аналітики, окупанти продовжували наступ:

на схід від Покровська в районі населених пунктів Промінь і Новоторецьк;

на південний схід від Покровська в районі Сухого Яру, Лисівки, Селидового, Михайлівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Ізмайлівки, Гірника, Желаного Другого, Зоряного та у напрямку Вишневого.

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Курахового на тлі наступальних операцій у цьому районі 18 жовтня.

Зокрема, геолокаційні кадри від 17 та 18 жовтня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в центральну та західну частину Максимільянівки та на південь від населеного пункту під час механізованого наступу чисельністю до батальйону.

Воєнкори РФ широко стверджували, що росіяни захопили Максимільянівку та очищають населений пункт від українських військ. Ще один блогер стверджував, що російські війська просунулися до околиць Курахового. Однак ISW не виявив підтвердження цих російських заяв.

17 і 18 числа противник продовжував наступальні операції поблизу самого Курахового та на схід від Курахового в районі Острого, Георгіївки та Далекого.

Російські загарбники у п'ятницю, 18 жовтня, продовжили спроби наступу на південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту не було.

17 та 18 числа росіяни продовжили наступ у районі Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Водяного, Богоявленки, Вугледара та Левадного.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами від 18 числа, росіяни нещодавно просунулися на північ від Приютного (південно-західніше Великої Новосілки).

Міноборони РФ заявило 18 жовтня, що російські війська захопили Левадне минулого тижня, хоча ISW не підтвердив цю заяву.

"Південна вісь"

Противник 17 та 18 жовтня продовжив наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У ці дні росіяни провели атаки на північ від Роботиного у напрямку Новоданилівки та на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки.

Російські війська продовжували атаки на лівобережжі Херсонської області 17 і 18 числа, але не досягли жодних підтверджених успіхів.