Від початку доби майже 200 боїв, найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00, 18 жовтня, на фронті протягом доби відбулося 195 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам ворога просунутися в глибину нашої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із використанням трьох ракет, 47 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, окупанти залучили для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 23 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося сім боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Деліївки та Торецька. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Наші захисники відбили 28 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 220 окупантів, з них 124 - безповоротно. Також знищено одну одиницю автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. П’ятдесят одне боєзіткнення завершено, ще чотири - досі продовжуються.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 123 особи. Також знищено одну бойову броньовану машину та одну одиницю автомобільної техніки, до того ж пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини", - зазначили у Генштабі.

На Времівському напрямку противник десять разів атакував наші підрозділи біля Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Шість разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках - без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 42-ї окремої механізованої бригади та 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.