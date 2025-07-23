Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти

Курський напрямок

Російські сили продовжили атаки в незазначених районах Курської області 21 і 22 липня. Так звані "воєнкори" РФ поскаржилися, що українські сили відновили атаки в напрямку Глушково і Теткіно.

Сумська область

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області - у районі Ворачиного. Російські "воєнкори" стверджують, ніби населений пункт захоплено. Підтверджень немає.

Схід України

Харківська область . 22 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. Вони атакували в районі Вовчанська.

. 22 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. Вони атакували в районі Вовчанська. Куп'янський напрямок. Росіяни також продовжили наступальні дії, але просування не отримали.

Росіяни також продовжили наступальні дії, але просування не отримали. Лиман . За даними аналітиків, російські війська нещодавно просунулися в напрямку Лиману. Геолокаційні дані показують, що окупанти нещодавно захопили Липове і просунулися на південний захід від населеного пункту.

. За даними аналітиків, російські війська нещодавно просунулися в напрямку Лиману. Геолокаційні дані показують, що окупанти нещодавно захопили Липове і просунулися на південний захід від населеного пункту. Донецька область . На Сіверському напрямку росіяни успіху не досягли. Вони атакували в районі Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського.

. На Сіверському напрямку росіяни успіху не досягли. Вони атакували в районі Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського. Часів Яр. Геолокаційні дані показують, що, ймовірно, підрозділи російського 1-го мотострілецького батальйону 77-го мотострілецького полку підняли російський прапор на південному заході Білої Гори - на південь від Часова Яру.

Геолокаційні дані показують, що, ймовірно, підрозділи російського 1-го мотострілецького батальйону 77-го мотострілецького полку підняли російський прапор на південному заході Білої Гори - на південь від Часова Яру. Торецький напрямок. Нещодавно українські та російські війська просунулися на цьому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на північний захід від Диліївки. Водночас росіяни просунулися в районі Попового Яру.

Нещодавно українські та російські війська просунулися на цьому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на північний захід від Диліївки. Водночас росіяни просунулися в районі Попового Яру. Покровський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські та російські війська просунулися на цьому напрямку. Було зафіксовано російські удари по українських військах у районі Разиного. На думку аналітиків, це може означати, що ЗСУ утримують населений пункт під своїм контролем. Водночас російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська.

Південь України