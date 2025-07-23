Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, а також на Покровському напрямку та у бік Лиману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Російські сили продовжили атаки в незазначених районах Курської області 21 і 22 липня. Так звані "воєнкори" РФ поскаржилися, що українські сили відновили атаки в напрямку Глушково і Теткіно.
Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області - у районі Ворачиного. Російські "воєнкори" стверджують, ніби населений пункт захоплено. Підтверджень немає.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби, 22 липня, на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони України продовжували активну боротьбу проти російських загарбників по всій лінії фронту.
Противник здійснив понад 4000 обстрілів, масовано застосував авіацію, дрони-камікадзе та керовані бомби.
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