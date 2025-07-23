Войска РФ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW показали карты

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, а также на Покровском направлении и в сторону Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские силы продолжили атаки в неуказанных районах Курской области 21 и 22 июля. Так называемые "военкоры" РФ пожаловались, что украинские силы возобновили атаки в направлении Глушково и Теткино.
Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области - в районе Ворачино. Российские "военкоры" утверждают, будто населенный пункт захвачен. Подтверждений нет.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток, 22 июля, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Силы обороны Украины продолжали активную борьбу против российских захватчиков по всей линии фронта.
Противник совершил более 4000 обстрелов, массированно применил авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.
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