Війська РФ продовжують активні штурми на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 21 серпня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж дня російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару двома ракетами, а також 76 авіаударів, скинувши 100 керованих авіабомб (КАБів). Також здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки відбито, одна триває.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового і в районі Андріївки. Дванадцять зіткнень завершено, чотири - тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 17 разів атакували позиції українців біля Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Наші захисники відбили 16 атак, ще одна - триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Спірного.

На Краматорському напрямку точилося шість боїв поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного, один із яких досі триває.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували українські війська біля Торецька і Північного. Успіху не мали.

На Покровському напрямку з початку цієї доби точилися 46 боїв неподалік Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві - ще тривають.

За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 238 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, ПТРК і автомобіль. Крім цього, пошкоджено танк, п’ять артилерійських систем та бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції, намагався просунутися біля Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не відмічено. Однак, загарбники завдають авіаційних ударів та перманентно обстрілюють територію українських міст та сіл і позиції наших підрозділів.