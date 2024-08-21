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Войска РФ продолжают активные штурмы на Покровском направлении, - Генштаб

Среда 21 августа 2024 23:30
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Войска РФ продолжают активные штурмы на Покровском направлении, - Генштаб Фото: захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

С начала суток 21 августа на фронте произошло 110 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение дня российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар двумя ракетами, а также 76 авиаударов, сбросив 100 управляемых авиабомб (КАБов). Также осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцы и Волчанска. Четыре атаки отбиты, одна продолжается.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Двенадцать столкновений завершены, четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев возле Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Наши защитники отбили 16 атак, еще одна - продолжается.

На Северском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Спирного.

На Краматорском направлении шли шесть боев вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтечино, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска возле Торецка и Северного. Успеха не имели.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 46 боев неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отбили 44 атаки, две - еще продолжаются.

По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 238 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожена боевая бронированная машина, ПТРК и автомобиль. Кроме этого, поврежден танк, пять артиллерийских систем и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции, пытался продвинуться возле Георгиевки, Константиновки и Победы. Получил достойный отпор.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено. Однако, захватчики наносят авиационные удары и перманентно обстреливают территорию украинских городов и сел и позиции наших подразделений.

Напомним, пограничники нанесли существенные потери врагу в Серебрянском лесу в Луганской области.

Также ГУР атаковало дронами российский аэродром "Саваслейка". На аэродроме уничтожено и повреждено несколько истребителей.

Прошлой ночью Россия выпустила в направлении Украины более 70 воздушных целей различного типа.

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