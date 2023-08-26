Війська РФ під час боїв на островах Дніпра зазнали значних втрат, - ISW

Неназвані підрозділи армії РФ зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Інші офіцери російської армії розкритикували вищестояще командування за нездатність взяти він відповідальність під час евакуації. Російський інформаційний простір раніше критикував військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.

Командир роти армії РФ намагався евакуювати свій підрозділ із острова, але старші командири зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали висновок.

За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Повідомляється, що командири окупантів нібито ігнорують скарги особового складу про великі втрати та тяжкі умови.

Раніше повідомлялося, що українські захисники знищили ще 3 човни росіян у дельті Дніпра, які намагалися захистити свої позиції та наглядові пункти на цих територіях.

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