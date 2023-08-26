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Війська РФ під час боїв на островах Дніпра зазнали значних втрат, - ISW

Фото: війська РФ під час боїв на островах Дніпра зазнали значних втрат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Неназвані підрозділи армії РФ зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Повідомляється, що командири окупантів нібито ігнорують скарги особового складу про великі втрати та тяжкі умови.

Командир роти армії РФ намагався евакуювати свій підрозділ із острова, але старші командири зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали висновок.

Інші офіцери російської армії розкритикували вищестояще командування за нездатність взяти він відповідальність під час евакуації. Російський інформаційний простір раніше критикував військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.

Ключові висновки ISW:

  • Газета Financial Times повідомила про "похмуре" майбутнє операцій групи "Вагнера" в Африці після смерті Пригожина.
  • Українські сили продовжили контрнаступальні операції у Запорізькій області та, як повідомляється, 25 серпня просунулися вперед.
  • Українські дрони, ймовірно, завдали удару по російському військовому об'єкту в окупованому Криму 25 серпня.
  • Російські війська 25 серпня намагалися наступати біля Сватового та Кремінної, в районі Бахмута та у Авдіївки.
  • Російська влада, ймовірно, створює умови для фальсифікації результатів так званих "виборів" у вересні 2023 року на окупованій частині України.

Раніше повідомлялося, що українські захисники знищили ще 3 човни росіян у дельті Дніпра, які намагалися захистити свої позиції та наглядові пункти на цих територіях.

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