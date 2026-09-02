Війська РФ отримали наказ завдавати ударів по енергетиці України, - Путін

Що ще відомо

Нагадаємо, днями в Міноборони Росії також заявили про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши це відповіддю на атаки по паливно-енергетичному комплексу.

На цьому фоні міністр енергетики Денис Шмигаль сказав днями, що Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами РФ. Зокрема, посилюється захист об'єктів та накопичується необхідне обладнання для регіонів.

Також ми писали, що у вівторок 2 вересня Росія вже шостий день поспіль масовано атакувала Київ та область, дедалі частіше застосовуючи реактивні дрони. Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний припускає, що така тактика може тривати як мінімум до виборів до Держдуми Росії, які відбудуться з 18 по 20 вересня. Мета – сформувати медійний ефект "перемоги".