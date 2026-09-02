Войска РФ получили приказ наносить удары по энергетике Украины, - Путин

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что армии России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление после саммита ШОС в Кыргызстане.
По словам российского диктатора, такое указание дано в связи с продолжением атак Украины по "гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу" России, в частности НПЗ.
Он рассказал, что 1 сентября ему доложили, что большое количество украинских дронов пытались прорвать ПВО Москвы и Питера, пытаясь поразить три нефтеперерабатывающих завода.
"Имея все это в виду... удары по этим объектам... вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашему, получат ответ", - заявил кремлевский диктатор.
Напомним, на днях в Минобороны России тоже заявили о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав это ответом на атаки по топливно-энергетическому комплексу.
На этом фоне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сказал на днях, что Украина готовит энергосистему к новой зиме под постоянными ударами РФ. В частности, усиливается защита объектов и накапливается необходимое оборудование для регионов.
Также мы писали, что во вторник 2 сентября Россия уже шестой день подряд массировано атаковала Киев и область, все чаще применяя реактивные дроны. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной предполагает, что такая тактика может продлиться как минимум до выборов в Госдуму России, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Цель - сформировать медийный эффект "победы".