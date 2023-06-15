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Війська РФ обстрілюють Харків та область, у місті пролунала серія вибухів

Фото: війська РФ обстрілюють Харків та область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ завдають ударів по Харкову та області сьогодні вночі, 15 червня. У місті пролунало кілька гучних вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram поліції Харківської області.

"Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про попадання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Обстріли Харкова та області окупантами

Російські війська з першого дня повномасштабного вторгнення регулярно завдають ударів по Харкову та області за допомогою різних видів озброєння.

Так, окупанти вночі 12 червня завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього було поранено трьох людей, також було пошкоджено приватні будинки.

Через день під час нічної атаки 13 червня РФ обстріляла "шахедами" цивільну інфраструктуру в Харкові. У Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємство, а в Салтівському – складське приміщення, де після прильоту почалася пожежа.

До цього росіяни обстріляли Богодухівський та Куп'янський райони в Харківській області. Через це загинув 29-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний цивільний.

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харковВторгнення Росії до України