Війська РФ обстріляли житлову забудову в Херсонській області, є поранений

За даними адміністрації, російські окупанти поцілили по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі.

До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції. Правоохоронці передали чоловіка швидкій, однак від подальшої госпіталізації він відмовився.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області минулого року. З того часу росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

А 17 вересня росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець. Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.