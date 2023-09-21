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Війська РФ обстріляли житлову забудову в Херсонській області, є поранений

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли житлову забудову в селищі Козацьке Херсонської області у четвер, 21 вересня. Внаслідок атаки отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

За даними адміністрації, російські окупанти поцілили по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі.

До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції. Правоохоронці передали чоловіка швидкій, однак від подальшої госпіталізації він відмовився.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області минулого року. З того часу росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

А 17 вересня росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець. Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область