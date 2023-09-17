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Росіяни обстріляли Херсонський район, є жертва, постраждав поліцейський

Неділя 17 вересня 2023 17:26
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Росіяни обстріляли Херсонський район, є жертва, постраждав поліцейський Фото: Росіяни обстріляли Херсонський район (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли Херсонський район. В результаті атаки загинув чоловік та отримав поранення правоохоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Окупанти обстріляли село Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець.

У лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз його здоров’ю нічого не загрожує.

При цьому голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни також атакували село Томина Балка Білозерського району.

Під ворожий вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження.

"Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", - повідомив Прокудін в Telegram.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби терористи здійснили 77 обстрілів по території регіону. Ворог випустив 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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