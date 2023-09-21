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Войска РФ обстреляли жилую застройку в Херсонской области, есть раненый

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли жилую застройку в поселке Казацкое Херсонской области в четверг, 21 сентября. В результате атаки получил ранения мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

По данным администрации, российские оккупанты попали по жилой застройке Казацкого. Травмы получил местный житель 76 лет, который находился в квартире.

К эвакуации раненого пришлось привлечь работников полиции. Правоохранители передали мужчину скорой, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области в прошлом году. С тех пор россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

А 17 сентября россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель. Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

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Война России против УкраиныХерсонская область