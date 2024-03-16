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Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя, есть раненая

Никополь, Суббота 16 марта 2024 17:16
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Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя, есть раненая Фото: последствия российского обстрела в Никополе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Никополе Днепропетровской области в результате российских обстрелов была ранена женщина. Произошел пожар на территории одного из частных домовладений, который уже был потушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили спасатели, российские захватчики при ударе по Никополю целили по жилому сектору.

"В результате вражеского обстрела ранена женщина, 1946 года рождения. В результате попадания боеприпаса возник пожар на территории одного из частных домовладений", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС сообщили, что огнем был поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение на площади 90 квадратных метров.

"Пожарные ликвидировали возгорание", - добавили чрезвычайники.

Также в ГСЧС обнародовали фото с места вражеской атаки по Никополю и последствиями ударов.

Удары войск РФ по Никополю

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые часто атакуют город с другого берега реки и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Так, напомним, 10 марта войска РФ выпустили 11 дронов, чтобы атаковать Никопольский район. В результате вражеских ударов почти две тысячи человек остались без воды.

14 марта в результате российского обстрела Никополя были пострадавшие, в том числе ребенок.

Перед тем, 6 марта, российские военные три раза в день наносили удары по Никополю. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и большой магазин.

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