ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Горіли магазин та будинок. Росіяни тричі за день обстріляли Нікополь: постраждала жінка (фото)

Нікополь, Середа 06 березня 2024 19:41
UA EN RU
Горіли магазин та будинок. Росіяни тричі за день обстріляли Нікополь: постраждала жінка (фото) Фото: росіяни атакували Нікополь (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові три рази за сьогоднішній день завдавали удари по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті ворожих обстрілів в місті спалахнув житловий будинок та великий магазин..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин. Вогонь охопив 4 тисячі кВ м. На щастя, без жертв", - повідомив Лисак.

За його даними, крім останнього удару, росіяни цілили по райцентру ще двічі за день. Окрім важкої артилерії, окупанти також використали й дрон-камікадзе.

"Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували", - додав глава ОВА.

За його словами, через російську агресію сьогодні в місті пошкоджені

  • 6 приватних осель,
  • 3 господарські споруди,
  • авто,
  • лінія електропередач.

Фото: росіяни атакували Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар по Нікополі

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у нікопольських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що окупанти в черговий раз ударили по місту.

Також у мережі уточнювали, що після російського удару почалася сильна пожежа.

Варто зауважити, що росіяни регулярно обстрілюють Нікополь, оскільки він знаходиться неподалік тимчасово окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію