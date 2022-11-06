Війська РФ обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

За його словами, після обстрілу почалася пожежа.

"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 5 листопада російські війська завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Через атаку пошкоджено три підприємства та автомобілі.

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