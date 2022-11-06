UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

Фото: війська РФ обстріляли житловий квартал у Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили до житлового кварталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. мера міста Анатолія Куртєва.

За його словами, після обстрілу почалася пожежа.

"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 5 листопада російські війська завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Через атаку пошкоджено три підприємства та автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя