Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: є руйнування
У ніч на 5 листопада російські війська завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Через атаку пошкоджено три підприємства та автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянський район. Внаслідок ударів пошкоджено будинки трьох підприємств та автомобілі", - розповів Старух.
Жертв і поранених серед мирних жителів немає.
Фото: наслідки обстрілів Запорізької області вночі 5 листопада (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.