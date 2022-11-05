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Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: є руйнування

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Запоріжжя, Субота 05 листопада 2022 08:37
Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: є руйнування Фото: окупанти вночі знову вдарили по Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 5 листопада російські війська завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Через атаку пошкоджено три підприємства та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянський район. Внаслідок ударів пошкоджено будинки трьох підприємств та автомобілі", - розповів Старух.

Жертв і поранених серед мирних жителів немає.

Фото: наслідки обстрілів Запорізької області вночі 5 листопада (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

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Запорожская область окупанти
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