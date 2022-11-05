Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: є руйнування

Фото: окупанти вночі знову вдарили по Запорізькій області (Getty Images)

У ніч на 5 листопада російські війська завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Через атаку пошкоджено три підприємства та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянський район. Внаслідок ударів пошкоджено будинки трьох підприємств та автомобілі", - розповів Старух. Жертв і поранених серед мирних жителів немає. Фото: наслідки обстрілів Запорізької області вночі 5 листопада (t.me/starukhofficial)