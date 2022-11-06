RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли жилой квартал в Запорожье

Фото: войска РФ обстреляли жилой квартал в Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 6 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, попали в жилой квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. мэра города Анатолия Куртева.

По его словам, после обстрела начался пожар.

"Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары из комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье