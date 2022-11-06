Войска РФ обстреляли жилой квартал в Запорожье

По его словам, после обстрела начался пожар.

"Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары из комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.