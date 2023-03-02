Війська РФ обстріляли Запоріжжя: через "приліт" пошкоджено багатоповерховий будинок

Російські військові сьогодні вночі, 2 березня, завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

Інформація про постраждалих уточнюється, чи на місці працюють усі екстрені служби.

За інформацією Запорізької ОВА, внаслідок обстрілу зруйновано три поверхи багатоквартирного будинку. Попередньо удару по місту було завдано за допомогою ракет С-300.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерхового житлового будинку. Детальна інформація поки що уточнюється", - йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міськради.

Раніше ми писали, що в Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська для розвідки та наведення ударів по Запорізькій області використовують комплекс "Зоопарк-1" .

Також ми писали, що окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, мабуть, впав у воду.

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