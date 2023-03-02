Війська РФ обстріляли Запоріжжя: через "приліт" пошкоджено багатоповерховий будинок

Російські військові сьогодні вночі, 2 березня, завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерхового житлового будинку. Детальна інформація поки що уточнюється", - йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міськради.
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За інформацією Запорізької ОВА, внаслідок обстрілу зруйновано три поверхи багатоквартирного будинку. Попередньо удару по місту було завдано за допомогою ракет С-300.
Інформація про постраждалих уточнюється, чи на місці працюють усі екстрені служби.
Раніше ми писали, що в Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.
Раніше повідомлялося, що російські війська для розвідки та наведення ударів по Запорізькій області використовують комплекс "Зоопарк-1" .
Також ми писали, що окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, мабуть, впав у воду.
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