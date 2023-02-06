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Війська РФ обстріляли три громади у Сумській області: було 55 "прильотів"

Фото: Війська РФ обстріляли три громади на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 6 лютого, прокремлівські війська обстріляли три громади на Сумщині. Усього було зафіксовано 55 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, росіяни обстріляли:

  • територію Середино-Будської громади. Військові зафіксували 38 автоматних/кулеметних черг;
  • територію Краснопільської громади з мінометів - 11 "прильотів";
  • територію Глухівської громади зі ствольної артилерії - 6 "прильотів".

"У всіх випадках - без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали 17 ударів на території Сумської області.

Крім того, 2 лютого російські окупанти вкотре обстріляли прикордонники Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

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Сумська областьВійна Росії проти України