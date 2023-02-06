Війська РФ обстріляли три громади у Сумській області: було 55 "прильотів"

У понеділок, 6 лютого, прокремлівські війська обстріляли три громади на Сумщині. Усього було зафіксовано 55 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 "прильотів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, росіяни обстріляли:
"У всіх випадках - без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора росіяни завдали 17 ударів на території Сумської області.
Крім того, 2 лютого російські окупанти вкотре обстріляли прикордонники Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".
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