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Війська РФ обстріляли три громади в Сумській області. Живицький розповів про руйнування

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/dmytro.zhyvytskyy)
Автор: Володимир Костирін

У Сумській області обстріли з території Російської Федерації зазнали Есманьська, Білопільська та Шалигинська громади. Внаслідок ворожих ударів у неділю в одній із них є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Для ударів по прикордонних громадах Сумської області противник застосовував артилерію та міномети.

Так, 20 листопада війська РФ обстріляли Білопільську громаду з мінометів.

"Було 22 "прильоти" по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджений будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередач та газогін", - розповів чиновник.

По Есманьській громаді російські окупанти вели артилерійський обстріл. Було зафіксовано 7 "приходів". Обійшлося без руйнувань.

По Шалигинській громаді військовослужбовці РФ випустили 24 міни. У населених пунктах тут руйнувань також не зафіксовано.

Раніше в Оперативному командуванні "Північ" повідомили, що 20 листопада у прикордонних районах Сумської області протягом другої половини дня було зафіксовано 31 попадання внаслідок ворожого обстрілу.

Також повідомлялося, що в неділю ввечері росіяни обстріляли житловий будинок на Харківщині, і під завалами будівлі можуть бути люди.

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Сумська областьВійна Росії проти України