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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів і ствольної артилерії

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Україна, Неділя 20 листопада 2022 19:06
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів і ствольної артилерії Фото: ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти здійснили обстріл з території Російської Федерації в напрямку прикордонних районів Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Протягом другої половини дня було 31 влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

Як повідомляє ОК "Північ", з 14:32 до 14:58 повідомили про 24 приходи, ймовірно з міномету 120 мм. За попередніми даними, влучання сталося в районі села Вовківка.

Є також дані про сім приходів з 14:27 до 14:35, ймовірно зі ствольної артилерії 152 мм. Влучання сталося в районі села Мала Слобідка.

По обох локаціях обстрілів втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сьогодні, 20 листопада, російські загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Крім того, російські військові весь ранок 20 листопада обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучань в об’єкти інфраструктури станції.

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