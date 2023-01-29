Війська РФ обстріляли Сумську область з САУ та авіації: пошкоджено десятки будинків
Російські війська 28 січня протягом дня здійснили 13 обстрілів семи територіальних громад Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Сумський ОВА.
Під ударом ворожої артилерії опинилися Білопільська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Шалигінська, Середино-Будська та Юнаківська громади. Окупанти стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний ракетний удар. Було зафіксовано 88 прильотів.
На жаль, є руйнація. Як уже зазначалося, після 13 години місто Середина-Буда зазнало авіаційного обстрілу. Поки що відомо, що пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.
У Юнаківській громаді по селу Юнаківка росіяни били із САУ, зафіксовано 8 прильотів. Від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарську споруду.
Раніше ми писали, що у суботу, 28 січня, російські військові завдали авіаудару по Сумській області. Внаслідок цього було пошкоджено 10 приватних будинків.
Також повідомлялося, що у п'ятницю, 27 січня, російські військові обстріляли прикордонників у Сумській області з мінометів.
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