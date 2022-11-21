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Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та газопровід

Фото: російські військові обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Протягом дня ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотинську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Середино-Будській громаді близько 11:30 російські військові випустили 10 хв прикордонним селом. Ушкодження отримав Будинок культури та приватний будинок місцевих мешканців. А після 13:00 ще був один "приліт" із міномета по іншому селу. В обох випадках люди не постраждали.

По Зноб-Новгородській громаді війська РФ стріляли з артилерії. Було 10 "прильотів", без руйнувань.

Хотинську громаду ворог обстріляв одразу з кількох видів зброї: 20 хв, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "Градів" розірвалися біля будинків мирних жителів. Пошкоджено 5 мешканців громади та газопровід.

У Глухівській громаді село зазнало обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Без наслідків.

Раніше ми писали, що російські війська у понеділок, 21 листопада, вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив у регіоні близько 40 снарядів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилися майже 15 тисяч абонентів.

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