Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та газопровід

У Середино-Будській громаді близько 11:30 російські військові випустили 10 хв прикордонним селом. Ушкодження отримав Будинок культури та приватний будинок місцевих мешканців. А після 13:00 ще був один "приліт" із міномета по іншому селу. В обох випадках люди не постраждали.

По Зноб-Новгородській громаді війська РФ стріляли з артилерії. Було 10 "прильотів", без руйнувань.

Хотинську громаду ворог обстріляв одразу з кількох видів зброї: 20 хв, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "Градів" розірвалися біля будинків мирних жителів. Пошкоджено 5 мешканців громади та газопровід.

У Глухівській громаді село зазнало обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Без наслідків.