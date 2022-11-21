Окупанти випустили близько 40 снарядів Сумщиною: є руйнування (фото)

Російські війська у понеділок, 21 листопада, вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив у регіоні близько 40 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На цей момент відомо щонайменше про п'ять жител, які значно постраждали. Там вибито вікна з рамами, частково зруйновано стіни та дахи. Також пошкоджено газопровід. Люди не постраждали", - розповів він.

Окупанти сьогодні кілька разів ударили по Хотинській громаді. Ворог випустив 20 хв, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "Градів". Боєприпаси розірвалися біля будинків мирних мешканців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилися майже 15 тисяч абонентів.

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