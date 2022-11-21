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Войска РФ обстреляли Сумскую область: повреждены дома и газопровод

Фото: российские военные обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В течение дня враг обстрелял Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Середино-Будской громаде около 11:30 российские военные выпустили 10 мин по приграничному селу. Повреждения получил Дом культуры и частный дом местных жителей. А после 13:00 еще был один "прилет" из миномета по другому селу. В обоих случаях люди не пострадали.

По Зноб-Новгородской громаде войска РФ стреляли из артиллерии. Было 10 "прилетов", без разрушений.

Хотинскую громаду враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия: 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 5 жильцов общины и газопровод.

В Глуховской громаде село подверглось обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Без последствий.

Ранее мы писали, что российские войска в понедельник, 21 ноября, в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по региону около 40 снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области из-за аварии на воздушных линиях без электрики остались почти 15 тысяч абонентов.

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Вторжение России в УкраинуСумская область