Війська РФ обстріляли Сумську область: низка населених пунктів залишилася без світла

Російські війська сьогодні, 26 вересня, близько 14:00 випустили по Сумській області шість ракет. Під удар потрапили кілька громад Шосткинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Внаслідок обстрілу в деяких населених пунктах району відсутнє електропостачання. Попередньо – втрат від ракетних ударів окупантів серед населення немає.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 24 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Також раніше стало відомо, що в результаті обстрілів Сумської області 23 вересня 3 тисячі людей залишилися без світла. Загалом було майже 140 прильотів з боку Росії.

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