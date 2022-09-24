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Окупанти обстріляли 3 громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

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Україна, Субота 24 вересня 2022 22:19
Окупанти обстріляли 3 громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли 3 громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти протягом 24 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами очільника області, росіяни обстріляли Есманську, Шалигинську та Середино-Будську громади.

Протягом доби, росіяни гатили з мінометів, РСЗВ та обстріляв місто Середина-Буда з артилерії.

"На щастя, без жертв та руйнувань", - додав Живицький.

Нагадаємо, що росіяни влучили в житловий будинок в Сумській області, є поранені.

Також, раніше російські окупанти обстрілювали Сумську область. Внаслідок атаки троє людей поранені.

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