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Войска РФ обстреляли Сумскую область: насчитали 8 "прилетов", есть раненые

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Сумская область, Вторник 04 апреля 2023 09:12
Войска РФ обстреляли Сумскую область: насчитали 8 "прилетов", есть раненые Фото: войска РФ обстреляли две общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью обстреляли две общины Сумской области. Из-за чего ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

"Ночью россияне совершили обстрелы Середино-Будской и Эсманской общин. Есть раненые и разрушения", - говорится в сообщении.

Так, в результате артобстрела (4 прилета) по центральной части города Середина-Буда ранения получили 3 человека.

Также повреждено помещение Дома культуры и админздания.

Кроме того, в Эсманской общине тоже зафиксирован артобстрел - 4 прилета. Но без последствий.

Напомним, что вчера российские военные обстреляли Белопольскую общину в Сумской области.

Добавим, днем ранее российские оккупанты за сутки совершили десятки минометных обстрелов по четырем общинам Сумской области.

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