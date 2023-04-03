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Окупанти з мінометів та АГС обстріляли громаду у Сумській області

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Сумська область, Понеділок 03 квітня 2023 21:19
Окупанти з мінометів та АГС обстріляли громаду у Сумській області Фото: Окупанти з мінометів та АГС обстріляли громаду у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Білопільську громаду у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали Білопольську громаду - 3 обстріли", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 14 "прильотів" було з міномета та 100 пострілів з АГС. В ОВА додали, що жертв внаслідок ворожих атак зафіксовано не було.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка в Сумській області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в обласній адміністрації.

Нагадаємо, що вчора російські окупанти за добу здійснили десятки мінометних обстрілів по чотирьох громадах Сумської області.

Як повідомлялося, 1 квітня вкотре російські військові атакували прикордонні території Сумської області.

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