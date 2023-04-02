ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з мінометів обстріляли чотири громади Сумської області

Новость на русском →
Україна, Неділя 02 квітня 2023 22:15
Росіяни з мінометів обстріляли чотири громади Сумської області Фото: росіяни з мінометів обстріляли чотири громади Сумської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти за добу здійснили десятки мінометних обстрілів по чотирьох громадах Сумської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумської області: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської", - сказано у повідомленні.

У Юнаківській громаді було зафіксовано 20 прильотів з міномета. Це призвело до пошкодження приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.

У Хотінській громаді зафіксовано 12 прильотів, внаслідок яких було пошкоджено шість приватних будинків.

"Білопільська громада: зафіксовано два обстріли з міномета - 17 прильотів. Краснопільська громада: був обстріл з ПТРК (керована ракета) по території громади, а також мінометний обстріл - 2 прильоти", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 квітня вкотре російські військові атакували прикордонні території Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй