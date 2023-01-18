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Росіяни з мінометів обстріляли дві громади у Сумській області

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Україна, Середа 18 січня 2023 21:58
Росіяни з мінометів обстріляли дві громади у Сумській області Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, російські окупанти завдали удару по Сумській області. Під мінометну атаку потрапило дві громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни протягом дня обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади", - йдеться у повідомленні.

Живицький розповів про деталі обстрілів з боку РФ:

  • По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 "прильоти";
  • Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території Росії. Прилетіло 15 мін 120 мм калібру.

"В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань"

Нагадаємо, що у понеділок, 16 січня, російські війська завдали 16 ударів по прикордонні Сумської області. В результаті під ворожий вогонь потрапили дві громади.

У неділю, 15 січня, російські війська обстріляли чотири громади Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 44 удари.

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