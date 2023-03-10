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Війська РФ обстріляли сім громад у Сумській області: є пошкодження

Фото: Війська РФ обстріляли сім громад на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом п'ятниці, 10 березня, російські війська обстріляли сім громад на Сумщині. Усього було зафіксовано 54 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли семи територіальних громад області. Було зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметні "черги") та скидання з БПЛА двох вибухових пристроїв (типу ВОГ)", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу Шалигинської громади із САУ пошкоджено три житлові будинки (вибито вікна, пошкоджено дах і паркан), а також лінію електропередач.

Крім того, росіяни обстрілювали:

  • Хотинську громаду з кулемета та АГС - 48 пострілів;
  • Новослобідську громаду з артилерії та мінометів;
  • Краснопільську громаду з міномета і скинули з безпілотника два вибухових пристрої (типу ВОГ);
  • Білопільську громаду з мінометів з території РФ, а також із САУ та АГС;
  • Есманську громаду з кулемета;
  • Миропільську громаду з мінометів.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, 9 березня окупанти здійснили обстріл трьох територіальних громад Сумської області.

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