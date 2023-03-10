Войска РФ обстреляли семь общин в Сумской области: есть повреждения

"В течение дня россияне совершили обстрелы семь территориальных общин области. Было зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди") и сброс с БПЛА двух взрывных устройств (типа ВОГ)", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Шалыгинской общины из САУ повреждены три жилых дома (выбиты окна, повреждена крыша и забор), а также линия электропередач.

Кроме того, россияне обстреливали:

Хотинскую общину из пулемета и АГС - 48 выстрелов;

Новослободскую общину из артиллерии и минометов;

Краснопольскую общину из миномета и сбросили с беспилотника два взрывных устройства (типа ВОГ);

Белопольскую общину из минометов с территории РФ, а также из САУ и АГС;

Эсманскую общину из пулемета;

Миропольскую общину из минометов.

По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, 9 марта оккупанты произвели обстрелы трех территориальных общин Сумской области.

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