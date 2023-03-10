RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли семь общин в Сумской области: есть повреждения

Фото: Войска РФ обстреляли семь общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В течение пятницы, 10 марта, российские войска обстреляли семь общин в Сумской области. Всего было зафиксировано 54 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне совершили обстрелы семь территориальных общин области. Было зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди") и сброс с БПЛА двух взрывных устройств (типа ВОГ)", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Шалыгинской общины из САУ повреждены три жилых дома (выбиты окна, повреждена крыша и забор), а также линия электропередач.

Кроме того, россияне обстреливали:

  • Хотинскую общину из пулемета и АГС - 48 выстрелов;
  • Новослободскую общину из артиллерии и минометов;
  • Краснопольскую общину из миномета и сбросили с беспилотника два взрывных устройства (типа ВОГ);
  • Белопольскую общину из минометов с территории РФ, а также из САУ и АГС;
  • Эсманскую общину из пулемета;
  • Миропольскую общину из минометов.

По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, 9 марта оккупанты произвели обстрелы трех территориальных общин Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины