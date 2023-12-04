Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територі й та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Так, в результаті мінометних обстрілів Великописарівської громад поранень зазнала цивільна особа. Також був обстріл з артилерії.
Крім того, росіяни обстріляли
Обстріли Сумської області
28 листопада російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.
Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.
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