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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територі й та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів", - йдеться у повідомленні. 

Так, в результаті мінометних обстрілів Великописарівської громад поранень зазнала цивільна особа. Також був обстріл з артилерії.

Крім того, росіяни обстріляли

  • Краснопільську громаду за допомогою FPV-дронів та мінометів;
  • Середино-Будську громаду з мінометів;
  • Білопільську громаду з мінометів та артилерії;
  • Зноб-Новгородську громаду, скинувши на її територію 12 мін. 

Обстріли Сумської області 

28 листопада російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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Сумська областьВійна Росії проти України