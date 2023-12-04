Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть раненый

"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов", - говорится в сообщении.

Так, в результате минометных обстрелов Великописаревской общины ранения получил гражданский человек. Также был обстрел из артиллерии.

Кроме того, россияне обстреляли

Краснопольскую громаду с помощью FPV-дронов и минометов;

Середино-Будскую громаду из минометов;

Белопольскую громаду из минометов и артиллерии;

Зноб-Новгородскую громаду, сбросив на ее территорию 12 мин.

Обстрелы Сумской области

28 ноября русские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.