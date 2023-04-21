Окупанти з артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області: одна людина поранена

У п'ятницю, 21 квітня, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області. Внаслідок ворожих атак було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад. Зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області з артилерії та гранатометів.

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