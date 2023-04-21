ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти з артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області: одна людина поранена

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 21 квітня 2023 21:45
Окупанти з артилерії обстріляли чотири громади у Сумській області: одна людина поранена Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 21 квітня, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області. Внаслідок ворожих атак було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад. Зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів", - йдеться у повідомленні.

  • Хотінська громада: зранку по околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив з артилерії - 4 "прильоти". Унаслідок обстрілу поранена 1 цивільна особа. Також пошкоджено приміщення школи;
  • Шалигинська громада: по території громади росіяни здійснили артилерійський обстріл - 8 "прильотів";
  • Білопільська громада: ворог по території громади здійснив 7 обстрілів протягом дня: бив з гранатометів (АГС) - 69 "прильотів" та мінометів - 29 "прильотів";
  • Новослобідська громада: був артобстріл громади - 4 "прильоти".

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області з артилерії та гранатометів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни