ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 17 квітня 2023 18:05
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії Фото5 Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 17 квітня, збройні формування РФ двічі обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії. Загалом було зафіксовано 36 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 13:42 до 13:55 окупанти зі ствольної артилерії завдали ударів по району населеного пункту Катеринівка.

При цьому з 16:05 до 16:50 також зі ствольної артилерії росіяни обстрілювали район населеного пункту Ясна Поляна.

Військові повідомляють, що інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару по Чернігівській області. В результаті виникла пожежа.

Крім того, 16 квітня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Відомо про двох поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука