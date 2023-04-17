Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії

У понеділок, 17 квітня, збройні формування РФ двічі обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії. Загалом було зафіксовано 36 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, у період з 13:42 до 13:55 окупанти зі ствольної артилерії завдали ударів по району населеного пункту Катеринівка.

При цьому з 16:05 до 16:50 також зі ствольної артилерії росіяни обстрілювали район населеного пункту Ясна Поляна.

Військові повідомляють, що інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару по Чернігівській області. В результаті виникла пожежа.

Крім того, 16 квітня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Відомо про двох поранених.

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