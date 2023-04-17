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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии

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Сумская область, Понедельник 17 апреля 2023 18:05
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии Фото5 Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 17 апреля, вооруженные формирования РФ дважды обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии. Всего было зафиксировано 36 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 13:42 до 13:55 оккупанты из ствольной артиллерии нанесли удары по району населенного пункта Екатериновка.

При этом с 16:05 до 16:50 также из ствольной артиллерии россияне обстреливали район населенного пункта Ясная Поляна.

Военные сообщают, что информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, оккупанты нанесли авиаудар по Черниговской области. В результате возник пожар.

Кроме того, 16 апреля россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.

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