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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: є пошкодження

Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано до десяти "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти завдавали мінометних ударів. Крім цього, з ворожого безпілотника по місту Середино-Буда відбулося скидання шести вибухових пристроїв типу ВОГ.

"Пошкоджено одне приватне домоволодіння і три автомобілі. На щастя, без людських жертв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські війська обстріляли дві громади на Сумської області.

Крім того, 12 квітня озброєні формування РФ обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 "прильотів".

Додамо, що 11 квітня російські війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Пошкодили агрофірму та приватні будинки.

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Сумська областьВійна Росії проти України