Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 125 "прильотів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області - Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 7 квітня, російські військові з гелікоптера обстріляли приватний будинок в Сумській області.

Також раніше ми писали, що окупанти за добу 6 квітня здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.