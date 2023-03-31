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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: загорівся приватний будинок

Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 березня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Facebook.

Так, у період з 12:25 до 12:32 окупанти обстріляли район населеного пункту Соснівка з міномета. Зафіксовано три "прильоти".

Крім того, з 12:32 до 13:20 росіяни завдали мінометного удару за 1000 метрів на південний схід від населеного пункту Старикове. Загалом зафіксовано 17 "прильотів".

Крім цього, з 13:05 до 13:35 зі ствольної артилерії ворог обстріляв район населеного пункту Катеринівка.

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. Однак унаслідок обстрілу зафіксовано влучання в приватний будинок, що призвело до його загоряння.

Нагадаємо, вчора росіяни за годину 35 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. До того ж окупанти атакували три громади на Сумщині та поранили місцевого.

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