Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджено зерносховище та приватний будинок

Так, у період із 16:20 до 16:55 район населеного пункту Рожковичі потрапив під мінометний обстріл.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що внаслідок обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 24 березня російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області, тоді ворог застосовував, зокрема й авіабомби.

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