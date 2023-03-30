Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: повреждены зернохранилище и частный дом

Так, в период с 16:20 до 16:55 район населенного пункта Рожковичи попал под минометный обстрел.

"О потерях среди местного населения информация не поступала", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом.

Напомним, накануне россияне обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 24 марта российские оккупационные войска обстреляли Белополье Сумской области, тогда враг применял, в том числе и авиабомбы.

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