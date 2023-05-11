Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівської області

Так, з 17:15 до 17:20 рашисти з міномета 120 мм стріляли по району населеного пункту Леонівка.

При цьому з 17:20 до 17:25 зі ствольної артилерії противник гатив по району н.п. Красне.

Крім того, з 19:00 до 20:00 зі ствольної артилерії росіяни били по району н.п. Мурахи.

Інформація про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти тричі завдали ударів по прикордонні Чернігівської та Сумської областей. Втрат серед місцевого населення немає.

Крім того, 10 травня російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та вертольота.

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