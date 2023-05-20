Війська РФ обстріляли Нікопольський район: постраждала жінка

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Сьогодні знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії випустили понад 20 снарядів. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді", - повідомив він.

Унаслідок обстрілу в Нікополі постраждала 46-річна жінка.

Крім цього, через ворожий обстріл пошкоджено 17 будинків - приватних і багатоповерхових. Зачепило і сонячні панелі, паркани та господарські будівлі.

"Залізо агресора побило газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині майже тисяча нікопольців", - повідомив голова ОВА.

Фото: Війська РФ обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нікопольський район

Нікополь, як і Нікопольський район, розташовані на правому березі Дніпра. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Нікополь не опинявся в окупації. Однак через те, що росіяни окупували місто Енергодар, яке розташоване на іншому березі річки, по місту ведуться постійні обстріли.

Перший обстріл Нікополя російськими військами стався 12 липня.

Востаннє Нікополь опинявся під ворожим обстрілом 18 травня. Тоді внаслідок ворожої атаки у місті було пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.