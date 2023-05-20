Войска РФ обстреляли Никопольский район: пострадала женщина

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Сегодня снова обстреляли Никопольщину. Из тяжелой артиллерии выпустили более 20 снарядов. Били по Никополю и Червоногригорьевской громаде", - сообщил он.

В результате обстрела в Никополе пострадала 46-летняя женщина.

Помимо этого из-за вражеского обстрела повреждены 17 домов - частных и многоэтажных. Зацепило и солнечные панели, заборы и хозяйственные постройки.

"Железо агрессора побило газопроводы и линии электропередач. Без света ныне почти тысяча никопольчан", - сообщил глава ОВА.

Фото: Войска РФ обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Никопольский район

Никополь, как и Никопольский район находятся на правом берегу Днепра. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Никополь не оказывался в оккупации. Однако из-за того, что россияне оккупировали город Энергодар, который находится на другом берегу реки, по городу ведутся постоянные обстрелы.

Первый обстрел Никополя российскими войсками произошел 12 июля.

В последний раз Никополь оказывался под вражескими обстрелами 18 мая. Тогда в результате вражеской атаки в городе была повреждена гражданская инфраструктура.

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