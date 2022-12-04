Війська РФ обстріляли Нікопольський район: одна людина загинула

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, окупанти за день п'ять разів обстріляли Нікопольський район. Загиблий 23-річний чоловік працював у себе на подвір'ї у селі Капулівка, коли туди вдарив снаряд.

Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого, чоловіка було смертельно поранено. Інформація про руйнування з'ясовується.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині.

Також нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район.

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