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Війська РФ обстріляли Нікопольський район: одна людина загинула

Фото: війська РФ обстріляли Нікопольський район (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень 4 грудня обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого, чоловіка було смертельно поранено. Інформація про руйнування з'ясовується.

Оновлено (16:28)

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, окупанти за день п'ять разів обстріляли Нікопольський район. Загиблий 23-річний чоловік працював у себе на подвір'ї у селі Капулівка, коли туди вдарив снаряд.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині.

Також нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район.

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