Війська РФ обстріляли Нікопольський район: одна людина загинула

Російські війська сьогодні вдень 4 грудня обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого, чоловіка було смертельно поранено. Інформація про руйнування з'ясовується.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, окупанти за день п'ять разів обстріляли Нікопольський район. Загиблий 23-річний чоловік працював у себе на подвір'ї у селі Капулівка, коли туди вдарив снаряд.
Раніше повідомлялося, що російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині.
Також нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район.
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